EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: Nice et Lorient prennent tout de suite l'avantage

Les supporters angevins manifestent avant le match contre Toulouse

A l'appel du Kop de la Butte, une cinquantaine de supporters d'Angers se sont réunis devant Raymond-Kopa avant la rencontre contre Toulouse pour exprimer leur colère. Ils ont fait passer leurs messages via des banderoles et des chants demandant des comptes et le départ du président Said Chabane. "Direction démission", "Chabane dégage", pouvait-on lire, mais aussi des messages beaucoup plus durs inscrits sur le sol devant l’entrée présidentielle.

Aucun échange avec Chabane ou les joueurs n'a eu lieu. Le car des joueurs a notamment changé son lieu d’arrivée en rejoignant le stade de l’autre côté.

Les protestations vont maintenant se poursuivre en tribunes dans une ambiance qui s’annonce tendue et dans un Raymond-Kopa déserté, puisque pas plus de 6000 personnes sont attendues.

Xavier Grimault

Des supporters d'Angers en colère © RMC Sport