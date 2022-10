EN DIRECT - Lens-Toulouse: Saïd enchaîne avec Lens, du classique pour le TFC

Et voici la compo des Sang et Or

Samba - Gradit, Danso, Haïdara - Frankowski, Abdul Samed, Fofana (c), Onana, Machado - Pereira Da Costa, Saïd.

Franck Haise est privé de Medina, suspendu, mais récupère Gradit, absent depuis le 9 septembre, et titulaire. Longtemps incertain, Openda est présent dans le groupe mais débute sur le banc, comme Sotoca. Saïd enchaine une 2e titularisation avec les Sang et Or. En revanche, Buksa est forfait et reste à l'infirmerie avec Cabot.

