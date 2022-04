EN DIRECT - Ligue 1: suivez Lorient - Saint-Etienne en live LOR 21:00 08/04/2022 STE

Affiche capitale dans la course au maintien ce vendredi soir pour la 31e journée de la Ligue 1. Lorient (16e) reçoit l'AS Saint-Étienne (18e) et tout laisse à croire que ce match peut d'ores et déjà être déterminant pour la fin de la compétition. Si les hommes de Pélissier semblent avoir repris du poil de la bête ces dernières semaines les Verts voyagent de mieux en mieux. En témoigne le match nul à Lille (0-0) le mois dernier. Coup d'envoi à 21h.