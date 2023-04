EN DIRECT - Monaco-Montpellier: grosse entame des Monégasques, qui n'ont plus le droit à l'erreur

Monaco sous pression

Giflés à Lens la semaine dernière (0-3), les Monégasques (4es) se retrouvent à 5 points des Sang et Or (3es) et 6 des Marseillais (2es). La victoire du LOSC ce samedi contre Ajaccio (3-0) est aussi une menace, puisque les Dogues (5es) reviennent à seulement 2 longueurs.