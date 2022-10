EN DIRECT - Montpellier-Lyon: l'OL en maîtrise, Lacazette amène du danger

Lacazette est en forme, son équipe un peu moins

Le capitaine de Lyon Alexandre Lacazette est impliqué dans 11 buts contre Montpellier en Ligue 1, plus que contre toute autre équipe (7 buts, 4 assists). L'attaquant de l'OL a d'ores et déjà marqué plus de buts en 11 matches de Ligue 1 2022/23 (6) que lors de ses 30 apparitions en Premier League la saison dernière avec Arsenal (4).