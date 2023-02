EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Nice-Reims en live

Nice peut-il enchainer ?

Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct consacré à Nice-Reims. En pleine forme depuis l'arrivée sur le banc de Didier Digard, l'OGCN, 7e, reste sur 5 victoires et 1 nul en 6 matchs. Les Aiglons ne comptent plus que 4 points de retard sur les places européennes, et veulent donc enchaîner.

En face, Reims est actuellement 10e.