EN DIRECT Ligue 1 - Suivez Strasbourg-Troyes en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

Jour inhabituel et horaire inhabituel pour ce Strasbourg-Troyes qui se déroule donc un lundi 21 janvier à 15h. Même si c'est le dernier jour des vacances scolaires, l'hoarier a de quoi énerver les fidèles supporters strasbourgeois dont certains ne ourront se rendre au stade pour cause de travail. Le club alsacien a néanmoins annoncé que la rencontre se déroulerait à guichets fermés.

Car il y a tout de même un match, qui promet beaucoup entre un Strasbourg, 19e au classement, en grand manque de points pour espérer ce sauver dans cette terrible saison à 4 descentes. 15e avec 4 points de plus que Strasbourg, Troyes est à peine mieux loti. Les compos seront disponibles vers 14h. Coup d'envoi à 15h sur Canal+, le match est bien sûr à suivre en fil rouge sur l'antenne de RMC et en direct commenbté sur le site et l'appli RMC Sport.