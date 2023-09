EN DIRECT - Toulouse-Clermont: les Clermontois relancent tout

Kyei retrouve une place de titulaire... La compo de Clermont

Par rapport à la dernière sortie, Pascal Gastien (Clermont) procède à deux changements dans son onze de départ. Les attaquants gabonais Jim Allevinah (28 ans) et serbe Komnen Andric (28 ans) s'installent sur le banc des remplaçants et sont suppléés par les attaquants français Bilal Boutobba (25 ans) et Grejohn Kyei (28 ans).

Un système en 3-4-2-1: M. Diaw - Seidu, Ogier (c), Pelmard - Zeffane, J. Gastien, Gonalons, Borges - Cham, Kyei - Boutobba.

Remplaçants: Ndiaye (g), Allevinah, Andric, Bela, Keita, Konaté, Magnin, Maurer, Rashani.

Absent: Caufriez.