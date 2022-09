EN DIRECT- Lorient-OL: les compositions avec Moffi et Lacazette dans un duel de buteurs

Bonsoir à tous

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le site de RMC Sport pour suivre en direct le match en retard de la deuxième journée de Ligue 1 entre Lorient et l'OL. Pour rappel, la rencontre avait été reprogrammée à cause de l'état de la pelouse du stade Yves-Allainmat.