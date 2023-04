EN DIRECT- Monaco-Strasbourg: les Alsaciens répondent aux Monégasques sur une superbe tête

L'ASM peut revenir à 3 points du podium

Avant cette avant dernière rencontre de la 29e journée de Ligue 1, Monaco peut frapper un grand coup et revenir dans la lutte au podium. En effet, si les Monégasques s'imposent cette après-midi, ils reviendraient à trois points de l'OM et Lens respectivement 3es et 2es.