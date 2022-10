EN DIRECT - Montpellier-Monaco: les Monégasques sont bousculés

Zoom sur la composition de départ de Montpellier...

Par rapport au dernier match, dimanche dernier, en Ligue 1, sur la pelouse de Toulouse (4-2), Olivier Dall'Oglio effectue trois changements dans son onze de départ. Le gardien de but sénégalais Bingourou Kamara (25 ans), le défenseur français Arnaud Souquet (30 ans) et l'attaquant tunisien Wahbi Khazri (31 ans) prennent place sur le banc et sont remplacés par le gardien de but suisse Jonas Omlin (28 ans), le milieu de terrain français Maxime Esteve (20 ans) et l'attaquant anglais Stephy Mavididi (24 ans).

Composition en 4-2-3-1: Omlin - Tchato, Jullien, Esteve, Cozza - Chotard, Ferri - Nordin, Savanier (c), Mavididi - Wahi.

Remplaçants: Kamara (g), Souquet, Maoussa, Sacko, Leroy, Delaye, Fayad, Khazri, Germain.

Absents: Bertaud, Carvalho, Mendes, Sainte-Luce et Sakho.