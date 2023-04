EN DIRECT - Montpellier-Rennes : L'Europe dans le viseur pour les soldats de Bruno Génésio ! MTP 0 0 REN 6'

Après la victoire face à Reims le week-end dernier (3-0), Rennes a fait oublier les mauvaises performances à Lyon et contre Lens pour mieux se relancer dans la course à l'Europe. Sixièmes et à trois petits points du LOSC, les hommes de Bruno Génésio doivent impérativement s'imposer ce dimanche ! Pour cela il faudra se farcir la belle équipe du MHSC, de retour aux affaires depuis le retour de l'ancien de la maison Der Zakarian ! Coup d'envoi à 17h05 !