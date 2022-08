EN DIRECT - Multiplex Ligue 1 21h: l'OM avec Payet titulaire pour confirmer face à Clermont? MAR 21:00 31/08/2022 CLM

Quatre matchs, trois victoires, un nul, l'OM (2e, 10 points) démarre sa saison sur les chapeaux de roue et se voit bien surfer sur cette dynamique pour éviter le piège Clermont (9e, 6 points) ce mercredi soir, pour la 5e journée. Les hommes Igor Tudor comptent sur un Vélodrome qui leur réussit très bien - six succès sur les sept dernières rencontres à domicile en championnat - pour rester dans le wagon de tête de la Ligue 1. De leur côté, les joueurs du Stade Brestois (14e, 4 points), en déplacement à Rennes (13e, 4 points), tenteront de faire oublier l'énorme claque reçue par Montpellier (0-7) lors de la dernière journée. Toujours invaincus, les Merlus comptent bien mettre des bâtons dans les roues dans l'excellent démarrage du RC Lens (3e, 10 points). Après avoir été gagné à Rennes, Lorient (5e, 7 points) a tenu tête à Toulouse et s'est imposé face à Clermont le week-end dernier. Cette rencontre s'annonce peut-être plus serrée que sur le papier. Coup d'envoi à 21h!