EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: Angers sombre à Brest, Toulouse passe devant Strasbourg !

Angers n'y arrive pas...

Menés au tableau d'affichage et menés dans le jeu, les soldats angevins sombrent de plus en plus et se rapprochent d'une douzième défaite consécutive dans l'élite.

Et cerise sur le gâteau, le tacticien du SCO a décidé d'enlever un attaquant pour faire entre un milieu défensif : Ould Khaled prend la place d'Hunou.