EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: Nice déjà devant, un Clermont historique aujourd'hui ? TRO 0 1 NIC (2’) H. Boudaoui 9'

Depuis la déconvenue face au Paris Saint-Germain (0-2), l'OGC Nice a complètement dégringolé et enchaîné deux défaites de rang en championnat. Le Gym (10e) est désormais loin de l'Europe et n'a pas d'autres solutions que de gagner aujourd'hui à Troyes (18e) pour espérer croire titiller Rennes et l'OL en fin de saison. Aussi dans ce Multiplex, Rennes reçoit Angers et se doit absolument de prendre des points dans la course à l'Europe. Enfin, Reims (8e) se déplace à Clermont (9e). Coup d'envoi à 15h !