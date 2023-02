EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: le Stade de Reims douche Toulouse, Rennes prend les devants dans le derby ! NAN 0 1 REN (19’) J. Doku 70'

Quatre matchs sont à suivre dans ce Multiplex ! Invaincu en Ligue 1 depuis qu’il a succédé en cours de saison à Oscar Garcia, le Stade de Reims de Will Still accueille le Téfécé pour le premier match de ce dimanche après-midi. Dans le même temps, Rennes se déplace à Nantes après sa triste élimination en Ligue Europa, l'AC Ajaccio reçoit Troyes dans une rencontre de fin de tableau, et enfin, le Racing prendra la direction de Clermont. Coup d'envoi sur toutes les pelouses à 15h !