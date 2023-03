EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: le Stade de Reims de Will Still restera-t-il invaincu ? REI 15:00 05/03/2023 ACA

À l'occasion de la réception de l'AC Ajaccio ce dimanche, le Stade de Reims rendra un hommage à Just Fontaine, disparu mercredi à l'âge de 89 ans. Et pour marquer le coup, le club champenois, emmené par l'invaincu Will Still, compte bien poursuivre sa série. Aussi au programme de ce Multiplex, Montpellier reçoit Angers, Brest se déplace à Strasbourg et Toulouse accueille Clermont. Coup d'envoi à 15h !