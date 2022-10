EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: les Merlus menés à Troyes, Brest se réveille enfin !

but!!!

BREST ENCORE ! (3-0)

Les buts s'enchainent dans ce Multiplex et on voit mal comment Brest ne pourrait pas s'imposer à Clermont et se relancer cette saison ce dimanche après-midi !

Le Douaron vient en effet faire la passe de trois grâce à, encore, une passe de Del Castiollo Quaresmalesque. Un extérieur du pied magnifique ! 3-0 pour les Bretons.