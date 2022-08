EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: Balerdi préféré à Caleta-Car

OM: Balerdi préféré à Caleta-Car

En l’absence de Samuel Gigot suspendu et de Gerson blessé, la compo marseillaise est très attendue cet après-midi avant le match à Nice. En défense centrale, l’entraîneur olympien va débuter avec un trio inedit : Mbemba, Balerdi et Kolasinac. Duje Caleta-Car était pourtant pressenti pour être titulaire samedi mais après une discussion avec l’entraîneur croate, il a été décidé qu’il serait laissé sur le banc car pas forcément à 100 % physiquement et mentalement au cœur d’une fin de mercato un peu perturbante. Balerdi est pourtant titulaire, lui qui est désiré par Bologne, à tel point que le club Italien est revenu à la charge ce week-end. L’Argentin veut rester à l’O.M et l’a répété aux dirigeants récemment, mais Marseille aimerait tout de même le vendre en cette fin de mercato. En attaque l’incertitude majeure concerne la titularisation ou non de Dimitri Payet car Luis Suarez pourrait aussi s’inviter dans le 11 de départ ce qui ferait reculer Alexis Sánchez d’un cran. L’information ne tardera pas à filtrer ou à être officielle avec l’annonce de la compo vers 14h.

Florent Germain