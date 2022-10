EN DIRECT Multiplex Ligue 1: Montpellier peut se rapprocher du top 5, Troyes veut enchaîner

Les compos d'Ajaccio - Clermont

Ajaccio: Sollacaro - Alphonse, Avinel, C. Vidal, Is. Diallo - Marchetti, Cimignani, Coutadeur (c), Spadanuda - Y. Touzghar, El-Idrissy.

Clermont: M. Diaw - Wieteska, Seidu, Caufriez - Magnin, Gonalons, J. Gastien (c), Borges - Cham, Andric, Kyei.