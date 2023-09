EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: suivez les matchs entre Le Havre-Lorient, Lille-Montpellier et Metz-Reims

Metz orphelin de Mikautadze

Promu en Ligue 1, Metz a connu un départ catastrophique avec ce revers 5-1 à Rennes. Mais depuis, les Messins arrivent à relever la tête de l’eau. Pourtant réduits à 10, les hommes de Boloni ont arraché un nul précieux face à Marseille (2-2), et ont ensuite gagné à Clermont (0-1). Mais le départ de Mikautadze pourrait peut-être entraver la bonne dynamique du promu.

Surtout qu'en face, le Reims de Will Still a de bons résultats. Après la défaite lors de la reprise contre l'OM (2-1), les Rémois ont enchainé deux succès de suite face à Clermont (2-0) et Montpellier (1-3).