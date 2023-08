EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: Lorient et Nice à la lutte, Del Castillo encore buteur

Reims-Clermont (1-0) : Munetsi ouvre le score, premier but de ce Multiplex !

On tient le premier but de ce Multiplex, et il est pour Reims ! Sur corner, Foket dévie au premier poteau. Richardson suit bien et dévie à son tour sur Munetsi qui pousse le ballon dans les filets. 1-0 pour la bande de Will Still !