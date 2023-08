EN DIRECT - Nantes-Monaco: suivez l'affiche de la 3e journée de Ligue 1 en live

Bonjour à tous

Bienvenue dans ce live pour suivre la première rencontre de la 3e journée de Ligue 1 entre Nantes et Monaco, deux équipes aux dynamiques opposées. Les Monégasques impressionnent depuis le début du championnat, avec deux succès contre Clermont (4-2) et Strasbourg (3-0). De leurs côtés, les Canaris ont perdu leur deux matchs, face à Toulouse (1-2) et Lille (2-0).

Coup d'envoi du match à 21 heures à la Beaujoire.