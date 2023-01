EN DIRECT - OL-Strasbourg: Gusto de retour chez les Gones, la paire Diallo-Gameiro titulaire pour les Alsaciens

L'OL en difficulté depuis le carton contre Brest

Lors de la reprise du championnat, l’OL avait fait forte impression avec démonstration offensive contre Brest (2-4). Mais comme souvent, les Gones n’ont pas su confirmer. Dans la foulée, ces derniers ont été surpris à domicile par Clermont (0-1).

Après un succès difficilement acquis en Coupe de France face à Metz (2-1), les hommes de Laurent Blanc ont encore été accrochés par Nantes et prennent de plus en plus de retard dans la course à l’Europe (9 points d’écart avec la 5e place).