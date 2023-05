EN DIRECT - Reims-Lille: les Dogues doivent enchaîner dans la course à l'Europe

Bonjour à tous

Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté le match de la 34e journée de Ligue 1 entre Reims et le LOSC. Battu lors de ses trois dernières rencontres, le club rémois défie les Dogues, en forme avec sept points pris sur la même période. Cinquième avec deux points de retard sur l'AS Monaco et trois unités d'avance sur Rennes, Lille doit enchaîner dans la course à l'Europe.