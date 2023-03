EN DIRECT - Reims-OM: Marseille veut récupérer sa place de dauphin

Reims: Will Still, un nouveau jeu à la rémoise

À 30 ans, Will Still est en train de transformer le visage du Stade de Reims, en difficulté sous Oscar Garcia, dont il était adjoint il y a encore six mois. Face à l’OM ce dimanche, le natif de Braine-l’Alleud, en Belgique, pourrait enchaîner un 18e match sans défaite en Ligue 1.

>>> Découvrez notre reportage long format sur la méthode du style Still