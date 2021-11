En pleine rumeur PSG, Zidane affiche publiquement son amour pour l'OM

Cité comme potentiel successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Zinedine Zidane, Marseillais de naissance et fier de l'être, ne s'interdirait plus rien à l'avenir selon divers médias français. En pleine rumeur sur sa potentielle arrivée dans la capitale, Zizou a tenu néanmoins à réaffirmer haut et fort son amour à Marseille et à l'OM dans une interview parue dans La Provence. Pour rappel, le champion du monde 1998 n'a jamais porté les couleurs de son club de coeur.