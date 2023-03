Équipe de France : Le vestiaire lensois fête Samba, convoqué par Deschamps

Le gardien de 27 ans a été retenu par Didier Deschamps pour les matches du mois de mars, aux éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas et l'Irlande. Une convocation fêtée par le vestiaire Sang et Or.