Fair-play financier : Le PSG et l'OM dans la liste des clubs surveillés par l'UEFA

Dans cette short-list, on retrouve notamment le PSG et l'OM. Les deux clubs français font partie des dix clubs qui auraient enfreint les règles du fair-play financier jusqu'en 2020-2021,

tout comme le Barça, la Juventus, l'Inter Milan et la Roma.