Garcia sur Eyraud : "On s’aperçoit souvent de la qualité des gens quand ils ne sont plus là"

Alors que Jacques-Henri Eyraud n'est plus le président de l’OM, remplacé par Pablo Longoria, Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet en conférence de presse à l’issue de la rencontre entre Marseille et Lyon ce dimanche soir. Et l’entraîneur lyonnais, passé par l’OM, n’a eu qu’une seule chose à dire : « On s’aperçoit souvent de la qualité des gens quand ils ne sont plus là ».