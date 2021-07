Gourvennec au Losc... Rothen comprend "la déception" des supporters mais ne veut "pas l'enterrer trop vite"

Le choix peut étonner et même frustrer certains supporters. Jocelyn Gourvennec sera le successeur de Christophe Galtier

sur le banc lillois. Difficile de faire mieux et même aussi bien que son prédécesseur champion de France. Jérôme Rothen met cet état de fait en avant. Et ne veut pas condamner d'emblée le coach qui sort notamment d'une expérience décevante à Bordeaux.