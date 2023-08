"Il faut lui laisser du temps", les Lensois entre grosse attente et patience vis-à-vis de Wahi

C'est le transfert majeur de l'été côté lensois. Les dirigeants avaient déjà battu le record avec Andy Diouf arrivée pour 15M€... ils ont explosé ce record quelques semaines plus tard en misant sur Elye Wahi pour remplacer Loïs Openda. Coût de l'opération : 35 M€ bonus inclus. Evidemment énormément d'attentes autour de l'international espoir. Même si elles sont tempérées par le capitaine des Sang et Or, Brice Samba...