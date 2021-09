Incidents Lens - Lille : la commission de discipline de la LFP avancée, le bilan des débordements

Lens a battu Lille dans le derby du Nord (1-0) grâce à un but de Frankowski. Mais la rencontre a surtout été émaillée par de graves incidents entre supporters lillois et lensois tentant d'en découdre. Ce qui a retardé le coup d'envoi de la deuxième période. Et une fois de plus, donner une image désastreuse des supporters. La commission de discipline se saisira du dossier ce lundi. Et un premier bilan des débordements est connu.