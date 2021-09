Incidents Lens-Lille : "Sacraliser la pelouse", les souhaits des entraîneurs et joueurs de L1

Après les incidents lors de Lens-Lille (envahissement du terrain et blessés), les joueurs et entraîneurs de Ligue 1 sont revenus ce dimanche sur les mesures à adopter pour que cela ne se reproduise plus. Pour la majorité, ces pseudo-supporters n'ont plus rien à faire dans un stade. Tous demandent des mesures fortes aux instances.