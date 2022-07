"J'avais encore envie de jouer" : Mandanda explique son départ de l'OM pour signer à Rennes



Steve Mandanda aura passé 14 saisons à l'OM et marqué à jamais, le club. Recordman du nombre de matches disputés sous la tunique olympienne, l'international français a sans doute pris la décision la plus difficile de sa carrière en décidant d'accepter la proposition rennaise. Il met derrière lui une grosse partie de sa carrière (exceptée une parenthèse peu concluante d'un an à Crystal Palace et les débuts au Havre) mais sans regret. L'envie de jouer était plus forte et l'OM ne pouvait pas lui garantir.