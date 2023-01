"Je ne vois pas qui peut les arrêter", Riolo n'écarte pas l'OM de la course au titre

Battu à Rennes - et pour la deuxième fois de suite à l'extérieur après Lens - le PSG laisse encore filer des points et n'a plus qu'une victoire d'avance sur Lens. en embuscade. Et finalement après cette 19e journée, l'OM n'est qu'à cinq points. Et reste une menace dans la course au titre selon Riolo.