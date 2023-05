"Je t'aime Jean-Michel", l'hommage de Tapie qui avait ému Aulas aux larmes en 2021 (Comme Jamais)

En février 2021, RMC Sport avait consacré un documentaire à Jean-Michel Aulas. Bernard Tapie, qui lui avait mis le pied à l'étrier 30 ans plus tôt, avait envoyé un message à celui qui dirigeait encore l'OL. "S'il y en avait deux de plus comme toi, le championnat aurait pas la même gueule" avait salué Bernard Tapie. On vous propose de revivre cette séquence.