L'OL chute déjà à Strasbourg... le débrief de l'After après le premier couac de la saison lyonnaise

La prépa avait été catastrophique et même s'il y a eu un léger mieux en Alsace, ça n'était pas suffisant pour aller chercher la victoire. L'OL s'est incliné pour sa reprise de championnat à Strasbourg (2-1). Pourtant les Lyonnais avaient plutôt maîtrisé en première période et Lacazette aurait pu donner une autre tournure à ce match s'il n'avait pas trouvé le poteau juste avant la pause. Le Racing lui n'a pas manqué de marquer dans son temps fort par l'insaisissable Bellegarde et Mothiba... Le débrief de ce premier couac avec Kévin Diaz et Stéphane Guy.