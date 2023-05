L1 : 4e et 5e place, maintien... programme, classements et scenarii de la J38

Le titre et le podium étant déjà officialisés après la 37e journée, il ne restera que deux enjeux en Ligue 1 lors de l'ultime rendez-vous de la saison. L'Europe avec trois équipes (Lille, Rennes et Monaco) qui vont se disputer deux tickets européens. Et la lutte pour ne pas descendre en Ligue 2 entre Nantes et Auxerre.