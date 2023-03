L1 : "Je ne suis pas une légende de l'OM", Sanson dédramatise les sifflets du Vélodrome

Morgan Sanson s'est rappelé aux bons souvenirs du Vélodrome ce dimanche. Pendant une première période complètement alsacienne, on l'a vu gambader aux quatre coins du terrain et il aurait même pu être le héros à plusieurs reprises. Malheureusement le Racing n'a pas ouvert la marque et est allé tout de même chercher grâce à un double buteur improbable : Jean-Eudes Aholou. Sorti peu après l'heure de jeu, Sanson lui a été sifflé par le Vélodrome mais n'en tient pas rigueur à son ancien public.