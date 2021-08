L1 / Monaco - Nantes : Martins, premier buteur de la saison avec les commentaires RMC

L'AS Monaco a inscrit le premier but de la saison de Ligue 1, ce vendredi soir contre Nantes. C'est Gelson Martins qui a ouvert le score pour les joueurs de la Principauté à la 14e minute. Revivez ce but avec les commentaires de RMC en direct de Clément Brossard et Timothée Maymon.