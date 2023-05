L1 : titre, podium, Europe et descente... le programme et tous les cas de figure de la J37

La 36e journée a permis d'y voir beaucoup plus clair dans le haut comme dans le bas du tableau. En haut, Paris s'est rapproché du titre et pourrait être sacré s'il ne perd pas à Strasbourg. Lens de son côté pourrait assurer sa 2e place et laisser l'OM en 3e position. Monaco, Lille, Rennes - et à un degré moindre Lyon - peuvent encore rêver d'un destin européen. Dans le bas du classement, Auxerre et Nantes devraient se disputer le dernier strapontin synonyme de maintien. Même si Strasbourg n'est pas encore mathématiquement sauvée... Tous les scenarii avant cette 37e journée de Ligue 1.