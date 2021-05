La course à la Ligue des champions dans les 5 grands championnats

C'est déjà joué en Liga et en Bundesliga où les favoris (Atlético, Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich, Dortmund...) ont répondu présent. Lutte à deux en Ligue 1 entre Monaco et l'OL. La Juve en position délicate en Serie A, derrière l'AC Milan et Naples. Davantage de suspense en Premier League où ils restent deux journées, et deux billets (Manchester City et Manchester United déjà qualifiés) pour 5 équipes : Leicester, Chelsea, Liverpool, Tottenham et West Ham.