Le coup de gueule de Blanc sur le match de Coupe de France à Nantes... placé trois jours après PSG - OL

Alors qu'il a sans doute dit adieu à tout espoir d'accrocher l'Europe via le championnat (sauf retournement de situation improbable), l'OL va miser une grande partie de sa saison sur la Coupe de France. Les Lyonnais se rendront à Nantes, le 5 avril prochain. Entre deux rencontres difficiles en Ligue 1 (PSG le 2 et Rennes le 9). Une programmation et un créneau qui ne plaisent pas du tout au coach lyonnais.