Le Losc, club de Ligue 1 qui utilise le plus d'étrangers devant le PSG et Reims

Le CIES a analysé le temps de jeu de joueurs étrangers par club, dans le Big, depuis le début de saison. Udinese mène la danse, devant Chelsea et l'Atalanta. Lille, 5e, est le premier club français et devance par exemple Leipzig et Manchester City.