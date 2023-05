Le PSG battu, l'OM à 5 points, Lens en embuscade ... le grand débrief de L'After Foot

Revivez L'After Foot du 30 avril. Bribois, Guy et Gautreau font le point sur la course au titre et à la Ligue des champions après la défaite du PSG, dimanche, contre Lorient (3-1), la victoire de l'OM sur Auxerre (2-1) qui permet aux Phocéens de revenir à 5 points de Paris.