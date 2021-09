Lens 1-0 Lille : Leca retient "le succès 15 ans après" et pas "les chamailleries entre supporters"

Pour la première fois depuis 15 ans, Lens a remporté le derby du Nord face à Lille 1-0 à Bollaert, ce samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Le gardien de but lensois, Jean-Louis Leca, ne veut retenir que cette victoire et pas l'envahissement du terrain par les supporters lillois et l'interruption du match pendant 45 minutes.