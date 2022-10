Lens 1-0 OL : Bosz ne se sent "pas menacé" malgré les 4 défaites consécutives en Ligue 1

Après un match totalement dominé par Lens, les Sang et Or sortent vainqueurs de ce choc face à l’OL en Ligue 1 grâce à un penalty converti par Florian Sotoca (1-0). Pour les Gones, la crise continue avec une 4e défaite de suite, et un visage montré assez inquiétant pour la suite.