Lens 1-1 OL : Les Gones se contentent du nul à Bollaert (avec les commentaires RMC)

Lens et Lyon se quittent sur un match nul 1 à 1 et ce résultat permet à l’OL d’intégrer provisoirement le top 5 de la Ligue 1. Les Lyonnais s’en sortent bien ce soir puisque les Sang et Or ont été les plus dangereux et Lopes a réalisé quelques beaux arrêts.