Lens 2-1 OM : "Il y avait faute de Sanchez" insiste Haise (qui défend Payet)

Vainqueur du choc au sommet de la 34e journée de Ligue 1, Franck Haise était présent en conférence de presse ce mercredi avant d'affronter Reims. Et l'entraîneur des Sang et Or est revenu sur les 2 épisodes qui ont marqué la précédente rencontre.